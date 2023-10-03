Filenin Efeleri ABD'ye yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD, Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk setini, 25-17'lik skorla ABD hanesine yazdırdı.

İlk setin kazananı 25-17 ABD oldu. pic.twitter.com/puJ09Whzcy — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 3, 2023

Çekişmeli geçen 2. seti 28-26 kazanan Türkiye, 24-19 geriye düştüğü 3. sette de oyuna ortak oldu ancak ABD, seti 32-30 alarak 2-1 öne geçti.

HER ŞEY SIFIRDAN BAŞLIYOR!



Nefes kesen ikinci seti 28-26 kazanan Efelerimiz, kader maçında durumu 1-1'e getirdi! pic.twitter.com/Rseudf31QJ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 3, 2023

Dördüncü setten de 25-20 galip ayrılan ABD, 3'te 3 yaptı. Türkiye ise gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.

B Grubu ilk maçında Sırbistan’ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

24-19'dan döndük, tam 10 kez set sayısı kurtardık, 11. sayıyı çeviremedik...



Üçüncü set, ABD'nin 32-30'luk üstünlüğüyle noktalandı. pic.twitter.com/2ym3g9juVX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 3, 2023

Türkiye, gruptaki 4. maçında 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 13.25'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Daniel Gonzalez ​​​​​​​(Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Anderson, Smith, Holt, Russell, Defalco, Christenson (Shoji, Ensing, Muagututia, Ma'a, Jendryk)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Yasin Aydın, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz)

Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

Süre: 132 dakika