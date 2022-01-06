Manchester temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Woodward 1 Şubat'ta ayrılacak ve yerine genel müdür Richard Arnold gelecek.

Arnold'un kulüpteki yeni unvanı üst yönetici (CEO) olacak.

Kupalarla dolu David Gill döneminin ardından göreve gelen Woodward, teknik direktör ve 1 milyar sterlinden fazla harcama yapılan transfer tercihlerinde çoğu zaman eleştirilerin odağında yer aldı.

Woodward döneminde David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.