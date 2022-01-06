Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United'ta görev değişimi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward, şubat ayında kulüpteki görevini bırakıyor.
Manchester temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Woodward 1 Şubat'ta ayrılacak ve yerine genel müdür Richard Arnold gelecek.
Arnold'un kulüpteki yeni unvanı üst yönetici (CEO) olacak.
Kupalarla dolu David Gill döneminin ardından göreve gelen Woodward, teknik direktör ve 1 milyar sterlinden fazla harcama yapılan transfer tercihlerinde çoğu zaman eleştirilerin odağında yer aldı.
Woodward döneminde David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Etiketler: Premier Lig Manchester United
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