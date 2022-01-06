L'Equipe gazetesi, Fransız futbolundaki en önemli 30 kişiyi belirledi. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu listede 11. sırada yer aldı.

36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. 28 lig maçında 16 gol, 5 asistle Lille'i zirveye taşıyan Burak, Fransızları kendisine hayran bırakmıştı.

Milli futbolcu, Zinedine Zidane, Paul Pogba ve Thierry Henry gibi Fransa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı. Sözleşmesi Haziran'da bitecek Burak, bu sezon 23 karşılaşmada 6 kez fileleri sarstı.

Listenin en tepesinde Paris Saint Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe var. Karim Benzema ikinci, Lionel Messi ise üçüncü sırada yer aldı.