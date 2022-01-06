Türk futbolunda ara transfer dönemi tartışması
Türk futbolunda ara transfer döneminin tarihleri tartışılıyor. 12 Ocak'ta ikinci yarının başlamış olması, eleştirilerin odağında yer alıyor. Ancak, Avrupa Liglerine göre 1 hafta geç başlama ve bitirme kararının ardında kulüplerin talebi yatıyor.
Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak 2022'de başlayacak. Söz konusu tarih kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.
Sezonun ikinci yarısı başladıktan sonra transfer yapılabilecek olması eleştirilerin odağında yer aldı.
Teknik adamlardan kararı tartışmaya açan açıklamalar geldi. Ancak bu tarih talebinin kulüplerden geldiği anlaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 Haziran 2021 tarihinde aldığı karar ile ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağını duyurdu.
Açıklamanın ardından Kulüpler Birliği Vakfı tarihlerin 1 hafta ötelenmesini istedi. Amaç, transfer dönemini Avrupa liglerinden sonra kapatarak fırsat isimleri kadroya katabilmekti.
Talebi dikkate alan TFF 9 Haziran 2021 tarihinde yeni bir karar aldı. Federasyon yaptığı açıklamada tarihleri 1 hafta ertelediğini duyurdu.
Yeni düzenleme ile ara transfer döneminin 12 Ocak 2022'de başlayıp ve 8 Şubat 2022'de sona erecek.
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