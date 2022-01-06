Manchester City, Sergio Agüero'nun bilgi birikiminden yararlanmayı düşünüyor. İngiliz ekibi, uzun yıllar formasını giyen Arjantinli oyuncuya, görev vermeye hazırlanıyor.

City, Agüero'ya kulüp elçisi olmasını önerecek. 33 yaşındaki ismin, bu teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

Yeşil sahalardan koptuğu için mutsuz olan Agüero'nun, futbolun içinde kalmak istediği ifade edildi.

Arjantinli eski forvet; yaz transfer döneminde Manchester City'den, Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Agüero, İspanyol ekibinin formasını giyerken yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

Diğer yandan Vincent Kompany ve David Silva'nın ardından, Etihad Stadı'nın önüne Sergio Agüero'nun da heykelinin dikileceği öğrenildi.

Manchester City, böylece 33 yaşındaki kulüp efsanesini ölümsüzleştirmiş olacak.