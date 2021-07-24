Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Norveçli teknik adamın 2024 yılına kadar Manchester ekibinin başında kalacak.

2018 yılında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Solskjaer, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde takımını finale taşımış, ancak kupayı İspanya'nın Villarreal takımı kazanmıştı.

Manchester United, dün İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu 73 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.