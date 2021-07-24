Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe 4 hazırlık maçı daha yapacak
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Gençlerbirliği, PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynanacak müsabaka Ankara'da, diğer karşılaşmalar ise İstanbul'da yapılacak.
Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
26 Temmuz: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
28 Temmuz: Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.
Etiketler: Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Okçulukta kaçan bronz madalyanın üzüntüsünü yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz