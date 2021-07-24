Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Gençlerbirliği, PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynanacak müsabaka Ankara'da, diğer karşılaşmalar ise İstanbul'da yapılacak.

Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

26 Temmuz: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

28 Temmuz: Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.