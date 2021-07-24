Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor 6 futbolcuyla yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesi sona erdi.
"2020-2021 sezonunun sona ermesiyle kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Teşekkürler— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) July 24, 2021
Arouna Kone
Robin Yalçın
Serhiy Rybalka
Claudemir
Casimir Ninga
Tyler Boyd
Detaylar https://t.co/CyJYu96VGu pic.twitter.com/TIRks0zu0N
Etiketler: Sivasspor
Son Haberler
- 13:39
- 13:30
- 13:24
- 13:27
- 13:29
Sıradaki Haber
Tokyo'da erkekler bisiklet yol yarışını Richard Carapaz kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz