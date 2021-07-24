Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham İtalyan kaleci Gollini'yi kiraladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İtalyan kaleci Pierluigi Gollini'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 26 yaşındaki Gollini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Gollini, geçen sezon Atalanta'da tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.
We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
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