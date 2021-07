İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 26 yaşındaki Gollini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Gollini, geçen sezon Atalanta'da tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent.