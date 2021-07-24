Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-4-3 sistemiyle sezona başlamayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, orta saha bolluğunu fırsata çevirmek istiyor.

Pereira, Pelkas, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut gibi önemli oyuncularını merkezde değerlendirmeyi düşünüyor.

Portekizli teknik adam, Luiz Gustavo’yu orta sahanın dışında zaman zaman da defans hattında kullanmayı amaçlıyor.

Brezilyalı futbolcu hava toplarında çok yüksek başarıya sahip olmasa da özellikle topu iyi kullanması nedeniyle bu mevkide önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Pereira’nın orta sahanın merkezi dışında yararlanacağı bir diğer oyuncu da Ozan Tufan olacak.

52 yaşındaki çalıştırıcı, ihtiyaç halinde sağ bek olarak da forma giyen milli futbolcunun iki özelliğinden de faydalanmayı düşünüyor.

Enner Valencia da Portekizli teknik adamın öndeki üçlüsünde farklı mevkilerde görev verebileceği isimlerden birisi olarak görünüyor.