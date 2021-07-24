Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.