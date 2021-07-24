Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

​​​​​​​Mendyl, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.