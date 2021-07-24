Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'e Faslı sol bek
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.
Mendyl, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
TRANSFER | HAMZA MENDYL GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 24, 2021
https://t.co/RSkTdnqZH3 pic.twitter.com/sy5aflGpK3
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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