Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol bek ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetmişti.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 24, 2021
Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen Sakıb Aytaç Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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