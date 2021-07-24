Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol bek ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetmişti.