Çok iyi bir sezon geçiren Kevin De Bruyne, Real Madrid maçına damgasını vurdu. Belçikalı yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle takımının Santiago Bernabeu deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

28 yaşındaki yıldız, İngiltere Premier Lig'de de fırtına gibi esiyor. Kevin De Bruyne, geride kalan 27 haftada attığı 8 golün yanı sıra 17 asist yaptı.

Asist krallığı yarışında zirvede oturan Belçikalı, tüm kulvarlarda ise 20 defa arkadaşlarına gol pası verdi.

Aslında Kevin De Bruyne'ün, Ada macerası çok da iyi başlamamıştı. Belçikalı oyuncu, 2012 yılında Chelsea'ye transfer olsa da istediği şansı yakalayamamıştı.

2015 yılında Manchester City formasını sırtına geçiren De Bruyne, gerçek kimliğini burada buldu.

City'de 208 maça çıkan Belçikalı orta saha, 50 kez ağları sarsarken 86 defa da asist yaptı.

De Bruyne 6. yılını geçirdiği Manchester City'de 2'si Premier Lig olmak üzere toplamda 7 kupa kazandı.