Dünyayı etkisi altına almaya başlayan Koronavirüs, Uzak Doğu'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı.

Çin ve Güney Kore'den sonra virüsten en çok etkilenen ülke, İtalya oldu.

Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere birçok ülke, İtalya'nın virüsten etkilenen bölgeleri için seyahat uyarıları yapmaya başladı.

Vaka sayısındaki artış ve koronavirüsün yayılım hızı, Çizme'deki spor organizasyonlarını tehdit eder hale geldi.

İtalya'da bazı maçlar ertelendi

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinlikleri askıya alındı.

Serie A'da geçtiğimiz hafta oynanması gereken Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma ve Inter-Sampdoria maçları ertelendi.

Bu hafta sonu oynanacak Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Juventus-Inter mücadelelerinin ise seyircisiz olmasına karar verildi.

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

Basketbolda virüsten etkilendi

Ülkedeki alarm durumu, basketboldaki etkisini de Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde gösterdi.

İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk edecek olan Zalgiris Kaunas, karşılaşmanın ertelenmemesi üzerine Milano taraftarlarının maça gelmemesini rica etti.

Ayrıca Litvanyalı taraftarlara da virüsten korunmak için tavsiyelerde bulunuldu.

Filede erteleme talepleri var

Tehlike, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizi de etkiledi.

Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet, İtalyan ekipleriyle dış sahada oynayacakları karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Pek çok spor branşını etkileyen Koronavirüs yayılımının İtalya ve diğer ülkelerdeki etkisinin varacağı nokta merak ve endişeyle bekleniyor.