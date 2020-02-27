Başarının yolu kaleden geçiyor. Bu sezon Süper Lig’in zirvesini büyük ölçüde kaleciler şekillendirdi.

Mert Günok

Lider Medipol Başakşehir’in 1 numarası Mert Günok, 5 maçta kalesini gole kapatırken performansıyla takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

30 yaşındaki file bekçisi çoğu maçta bir libero gibi takımının ataklarını başlatırken soğukkanlı duruşuyla da rakiplerine göz dağı verdi.

Milli kaleci, Fenerbahçe maçında yaptığı asistle de kalecinin takım için önemini ortaya koydu.

Uğurcan Çakır

İkinci Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır da bu sezon izleyenleri kendine hayran bıraktı.

24 yaşındaki kaleci bordo mavili takımın çıkışında Sörloth ile birlikte büyük rol oynadı.

Birbirinden zorlu kurtarışlara imza atan Uğurcan, uzaktan çekilen şutlardaki başarısıyla ön plana çıktı.

Genç kaleci bu sezonki performansıyla Avrupa’nın önemli takımlarının da radarına girdi.

Uğurcan Çakır Beşiktaş’ı 4-1 yendikleri maçta takımın son golünü atan Nwakaeme’ye yaptığı asistle yıldızlaştı.

Fernando Muslera

Galatasaray’ın 1 numarası Muslera da sarı kırmızılı takımının çıkışında başroldeydi.

Ligde 22 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 10 karşılaşmada rakip forvetlere gol izni vermedi.

Sarı kırmızılı takımın vazgeçilmezi konumundaki Uruguaylı file bekçisi, 18 golle ligin en az gol yiyen kalecisi olmayı başardı.

34 yaşındaki Muslera yüzde 80’lik kurtarış oranıyla, bu alanda süper ligin en iyi performansını sergiledi.