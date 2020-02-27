Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas ile taktik çalışmaları yaptı.

İdman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı. Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Kadro belli oldu

Siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Enzo Roco ile Douglas Santos'u kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş'ta şu oyuncular kafilede yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng.