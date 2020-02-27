Teknik direktör Frank Lampard'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle yollarını ayıracak.

Listenin başında dünyanın en pahalı kalecisi unvanına sahip Kepa Arrizabalaga bulunuyor.

Bu sezon Chelsea ile 31 maça çıkan İspanyol file bekçisi, 43 kez topu ağlarında gördü.

İngiliz ekibi, sezonun genelinde sakatlıklarla boğuşan Ross Barkley ile de vedalaşmayı planlıyor.

26 yaşındaki futbolcunun yerine düşünülen isim ise Borussia Dortmund'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Jadon Sancho.

Bu sezon Alman ekibiyle 32 karşılaşmaya çıkan İngiliz futbolcu, 16 kez fileleri sarsıp 18 kez de gol pası verdi.

Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Pedro ve Willian'a da yeni teklif yapmayı düşünmüyor.

İki futbolcunun da takım üzerindeki etkisinin azaldığını düşünen Lampard, bu isimlerle devam edilmesini istemiyor.

Gelecek sezon için Hakim Ziyech'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Jan Oblak ve Ben Chilwell için de nabız yoklamayı planlıyor.