Pep Guardiola, Real Madrid'in kabusu olmaya devam ediyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Santiago Barnebau Stadı'nda 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Guardiola, son 20 yılda İspanyol devini en çok yenen teknik adam oldu.

2008-2009 sezonundan bu yana eflatun beyazlılara karşı 18 maça çıkan İspanyol çalıştırıcı, bu mücadelelerin 10'undan zaferle ayrıldı.

49 yaşındaki futbol adamı, bu galibiyetlerin sadece birini Manchester City'nin başında aldı.

Guardiola, Barcelona teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde oynanan 15 El Classico'nun 9'unu kazandı.

Bayern Münih döneminde ise Real Madrid ile 2 kez karşı karşıya gelen deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda mağlup oldu.

Real Madrid'e karşı 3 farklı takımın başında 18 defa sahaya çıkan Guardiola, rakibine sadece 4 kez boyun eğdi.

Pep Guardiola'yı bu anlamda Diego Simeone ve Ernesto Valverde takip ediyor. Her iki teknik adam da son 20 yılda Real Madrid'i 9'ar defa mağlup etti.