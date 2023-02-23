Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City turu İngiltere'ye bıraktı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.
Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu maçın rövanşı ise14 Mart Salı günü oynanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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