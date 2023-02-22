Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallin'de yapılan organizasyonda bugünkü müsabakalar sona erdi.

Başarılı ön eleme karşılaşmalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçen milli eskrimci Enes Talha Kalender, sırasıyla Ukraynalı Ihor Olyshevets'i 15-9, Macar Zalan Szalai'yi 15-12 ve çeyrek finalde Bulgar Nikolay-Tomas Georgiev'i 15-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Enes Talha Kalender, yarı finalde Rumen Casian Cidu karşısında 15-10 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve şampiyonayı üçüncü olarak bitirdi.

Öte yandan bugün piste çıkan milli eskrimcilerden yıldız kadınlar epede Ceren Cebe 18'inci, Kayra Naz Özcan 46'ncı, Nilahsen Erten 58'inci, Yasemin Toktaş 65'inci; yıldız erkekler flörede Kıvanç Kırtay 20'nci, Cem Güneş 54'üncü, Halis Genç 57'nci, Ali Eren Girgin 67'nci; yıldız erkekler kılıçta ise Furkan Yaman 9'uncu, Arda Tanerler 17'nci ve Toprak Altınçekiç bireysel mücadelesini 22'nci sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız erkekler epe ile yıldız kadınlar flöre/kılıçta takım karşılaşmalarıyla devam edecek.