Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçların tarihleri açıklandı
TFF 2. Lig ile 3. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:
TFF 2. Lig
14 Nisan Salı:
15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor
TFF 3. Lig
28 Şubat Salı:
13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor
14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor
14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK
Etiketler: TFF
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