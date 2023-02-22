Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:

TFF 2. Lig

14 Nisan Salı:

15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor

TFF 3. Lig

28 Şubat Salı:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor

14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor

14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK