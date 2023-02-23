Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 01:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Inter avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Inter, Porto ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantajlı skor elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Inter ile FC Porto karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter 86. dakikada Lukaku'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 78. dakikada Otavio Porto'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 86. dakikada sahneye çıkan Lukaku maçın skorunu belirledi. Inter rövanş öncesi avantajlı skor elde etmiş oldu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Rövanş karşılaşması 14 Mart tarihinde Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
Son Haberler
- 01:22
- 01:13
- 01:07
- 00:42
- 00:37
Sıradaki Haber
Abdullah Avcı: En iyisini yapmak için hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz