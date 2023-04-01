Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Liverpool'u farklı geçti
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi.
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool'u ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Arjantinli futbolcusu Julian Alvarez ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle başlayan Manchester City, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiği bölümde İlkay Gündoğan ve Jack Grealish'in golleriyle farka gitti ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Manchester City, bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve lider Arsenal ile farkı 5'e indirdi. Liverpool ise 42 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig Liverpool Manchester City
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