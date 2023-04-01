Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılşatı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

7 gollü maçta kazanan Yukatel Kayserispor oldu. Mücadelede hakem Erkan Özdamar üç kez beyaz noktayı gösterdi, bir kararı VAR kararı ile iptal edildi. Trabzonspor'da Markovic'in iki topu da direkten döndü.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 1. dakikada Emrah Başsan, 20. dakikada Thiam, 48. dakikada penaltıdan Mensah ile 63. dakikada Mane kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise 3. dakikada Gomez, 50. dakikada Abdülkadir Ömür ile 54. dakikada penaltıdan Bardhi attı.

Bu sezon Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yukatel Kayserispor 13. galibiyetini Trabzon'da elde etti.

Sarı kırmızılı ekip puanını 41'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıktı.

Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında sürdüremedi. Ligde iki maç sonra yenilen Trabzonspor 44 puanda kalarak Avrupa kupalarına gitme yolunda yara aldı.

Öte yandan Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasında yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 0-1.

GOL - 3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı. 1-1.

GOL - 20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2.

[Fotoğraf: AA]

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

PENALTI VAR KARARI İLE İPTAL EDİLDİ - 41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı. 1-3.

GOL - 50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi. 2-3.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 3-3.

56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-4.

87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 88 Umut Bozok), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 78 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Visca, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bardhi), Markovic (Dk. 72 Bakasetas), Gomez.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah (Dk. 74 Kemen), Ackah, Emrah Başsan (Dk. 77 Uzodimma), Cardoso, Mane (Dk. 86 İlhan Parlak), Thiam.

Goller: Dk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam, Dk. 48 Mensah (penaltıdan), Dk. 63 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez, Dk. 50 Abdülkadir Ömür, Dk. 54 Bardhi (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)