Orhan Ak, transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde Denswil'i oynattı. Ak, Larsen'in yerine Eren Elmalı'yı, Bardhi'nin yerine Markovic'i, Doğucan Haspolat'ın yerine de Visca'yı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında yer almadı.

Orhan Ak'ın ikinci maçı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıktı.

Adana Demirspor ile oynanılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile ikinci sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynadı.

Markovic ilk 11'de

Trabzonspor'un depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'den transfer ettiği Lazar Markovic, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas da sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.

Süleyman Cebeci ilk kez kadroda

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımında ileriye dönük orta alan oyuncusu olarak forma giyen Süleyman Cebeci, ilk kez A takımın maç kadrosuna alındı.

Altyapıdan Arif Boşluk da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermezken tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. 100 civarında Kayserispor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.