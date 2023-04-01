Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
[Fotograf: AA]
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, nisanda da sezon kesintisiz devam ediyor.
Kayakseverler, merkezdeki Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki pistlerde kayak yapıyor.
Öte yandan yerli ve yabancı ziyaretçiler, gondol ve mekanik tesis ağı ile de dağı gezebiliyor.
Etiketler: Kayseri
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