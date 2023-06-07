Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenmesi halinde üç kupayı da müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atacak.

Manchester City, favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılması halinde İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp olarak tarihe geçecek.

Çeyrek asır sonra yine Manchester takımı

Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı dönemde Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

Ligde Arsenal'ın bir puan önünde şampiyon olan, Federasyon Kupası'nda Newcasle United'ı 2-0 yenen Manchester United, Şampiyonlar Ligi finalinde de 90+1 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle Bayern Münih'i 2-1 yenerek unutulmaz bir kupa zaferine ulaşmıştı.

Kentin "mavi" yakasındaki City, 24 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak için İstanbul'a gelecek.

"Koleksiyoner" Guardiola, rekora çok yakın

52 yaşındaki Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanması halinde bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçecek.

Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.

Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Barcelona ve Bayern Münih, iki kez "üçleme" yaptı

İspanyol ekibi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih, Avrupa futbolunda ikişer kez üç kupayı da aynı yıl kazanma başarısını gösterdi.

Katalan temsilcisi 2009 yılındakini başarısını 2015 yılında Luis Enrique ile yineleyerek, İspanya Süper Kupası dışındaki tüm kupaları havaya kaldırmayı başardı.

Bayern Münih ise 2013 yılında teknik direktör Jupp Heynckes, 2020 yılında da Hans-Dieter Flick ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi Inter de 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlemesini yapan bir başka takım olmuştu.