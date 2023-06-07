Milli sporcular çevre farkındalığı için rafting yapıp çöp topladı

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın başlattığı "Temiz Çevre İçin Suyu Takip Et" farkındalık projesi kapsamında çoğunluğu ay yıldızlı forma giyen rafting ve muay thai sporcusu yaklaşık 100 kişi, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisine bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Rafting kıyafetlerini giyip çöp poşetlerini yanlarına alan Demircan ve sporcular, 16 kilometrelik parkurda kürek çekmenin yanı sıra su yüzeyi ve kenarlarında temizlik yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sporcularla farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Etkinliği sadece gençlerimizin yanında olup rafting yapmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Hem spor hem de çevre duyarlılığını gösteriyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kano ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Türkiye Çevre Haftası"nın öneminin insanlar tarafından iyi algılanması ve çevre duyarlılığının artması gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tepe, insanların mutlu ve huzurlu olmalarının başlangıcının doğa ve çevre olduğunu ifade etti.

"Çevreyi ve doğamızı tam manasıyla iyi koruyamadığımızı düşünenlerdenim. Spora gönül verenler ve milli sporcularımızla elimize çöp poşetleri alıp hem temizlik hem rafting yaptık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, sporcuların örnek insanlar olduğuna değindi.

"Bu şehirde yaşıyorsak çevremize sahip çıkmamız lazım. Bizler de sporcu olarak toplumun örnek insanlarıyız. Temiz çevre ve temiz toplum olmayı başarmalıyız."