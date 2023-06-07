Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.06.2023 11:33

Milli sporcular çevre farkındalığı için rafting yapıp çöp topladı

Düzce'de rafting ve muay thai milli sporcuları, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Melen Çayı'nda 16 kilometrelik parkurda kürek çekip akarsu kıyılarından çöp topladı.

Milli sporcular çevre farkındalığı için rafting yapıp çöp topladı
[Fotograf: AA]

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın başlattığı "Temiz Çevre İçin Suyu Takip Et" farkındalık projesi kapsamında çoğunluğu ay yıldızlı forma giyen rafting ve muay thai sporcusu yaklaşık 100 kişi, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisine bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Rafting kıyafetlerini giyip çöp poşetlerini yanlarına alan Demircan ve sporcular, 16 kilometrelik parkurda kürek çekmenin yanı sıra su yüzeyi ve kenarlarında temizlik yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sporcularla farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Etkinliği sadece gençlerimizin yanında olup rafting yapmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Hem spor hem de çevre duyarlılığını gösteriyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kano ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, "Türkiye Çevre Haftası"nın öneminin insanlar tarafından iyi algılanması ve çevre duyarlılığının artması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tepe, insanların mutlu ve huzurlu olmalarının başlangıcının doğa ve çevre olduğunu ifade etti.

"Çevreyi ve doğamızı tam manasıyla iyi koruyamadığımızı düşünenlerdenim. Spora gönül verenler ve milli sporcularımızla elimize çöp poşetleri alıp hem temizlik hem rafting yaptık." 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, sporcuların örnek insanlar olduğuna değindi.

"Bu şehirde yaşıyorsak çevremize sahip çıkmamız lazım. Bizler de sporcu olarak toplumun örnek insanlarıyız. Temiz çevre ve temiz toplum olmayı başarmalıyız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Düzce Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
Galatasaray'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
12:37
1 kilo 600 gram doğan bebek, ameliyatla 'körlük' riskinden kurtuldu
12:17
Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri daha tutuklandı
12:15
İspanya'daki yağışlar kuraklık sorununa çözüm olmadı
11:56
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12:20
İzmit Körfezi’nde çamur temizliği
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
Jandarma ekipleri göç yolculuğundaki inci kefalini koruyor
FOTO FOKUS
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ