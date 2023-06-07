Galatasaray'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak. Aynı dönem kiralanan Kaan Ayhan'ın ise 2 milyon 800 bin euro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroda tutulacak.

Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Milot Rashica’nın ise durumu belirsiz. Yönetim, performanslarından oldukça memnun olduğu iki futbolcunun da bonservisini almak istiyor.

Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde ısrarcı. Sarı kırmızılılar, kanat transferi konusunda ise Milot Rashica’nın yanı sıra başka opsiyonları da değerlendiriyor.