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Spor
AA 07.06.2023 10:26

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı

Demir Gup Sivasspor'da teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı.

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı
[Fotograf: İHA]

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'a farklı dönemlerde toplam 7 yıl hizmet ettiğini ve bunun bir antrenör için gurur verici olduğunu söyledi.

"Son 4 senemiz büyük başarılarla geçti"

Çalımbay, Sivasspor'da mutlu olduğu için uzun süre kaldığını vurguladı.

"Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok."

"Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız"

Çalımbay, güzel şeyler yaptıkları Sivasspor'dan ekibiyle ayrılma kararı aldığını kaydetti.

"Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu."

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