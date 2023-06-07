Fatih Karagümrük sezonu galibiyetle bitirdi

NEF Stadyumu'nda oynanan ve iki İstanbul ekibinin karşı karşıya geldiği maçta VavaCars Fatih Karagümrük sevindi. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

Karagümrük temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lobjanidze ile 67. ve 82. dakikada Diagne kaydetti.

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, sezonu 33 maçta 23 gol, 6 asistlik performansla tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'de sezonu 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0.

28. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahası yan çizgisine gelip kale sahasına ortaladı. Ertuğrul Taşkıran'ın müdahale ettiği top Lobjanidze'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseriz gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi son çizgisine giren Mounir, penaltı noktasına hareketlenen Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano son anda gole engel oldu.

GOL - 67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei, kale sahası önündeki Ozdoev'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

78. dakikada Lobjanidze'nin ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Levent Mercan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

GOL - 82. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın kaptırdığı topu alan Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. 3-0.

Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Nef

Hakemler: Burak Şeker, Hakan Yemişken, Murat Şener

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 86 Muzaffer Cem Kablan), Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Lobjanidze, Bertolacci (Dk. 63 Feghouli), Ozdoev (Dk. 79 Ljajic), Kerim Frei (Dk. 80 Darri), Diagne (Dk. 86 Colin Kazım)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Donk, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Malsa (Dk. 86 Taylan Utku Aydın), Aytaç Kara, Fall, Eysseric, Mounir (Dk. 57 Berat Kalkan), Bahoken (Dk. 80 Ali Sühan Demirel)

Goller: Dk. 14 Lobjanidze, Dk. 67 ve Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bertolacci, Dk. 74 Feghouli, Dk. 82 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Burak Kaymak: Bizim için güzel bir lig finali oldu

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, ligi 7. sırada bitirme hedefiyle maça çıktıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaymak, Takımın yüksek konsantrasyonla sahada olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bugün 3 puanı 3 golle aldık. Bizim için güzel bir lig finali oldu. Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pirlo hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Onlardan çok şey öğrendik. Her zaman yanımızda olan başkanımıza, yönetimimize, bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Burak Kaymak, İtalyan kaleci Viviano'nun takımdaki geleceğiyle ilgili olarak da net bir durum oluşmadığını ve önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı.

Kemal Özdeş: Kasımpaşa'nın hedefi hiçbir zaman ligde kalmak olmamalı

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Fatih Karagümrük'ü kutlayarak sözlerine başladı.

[Fotoğraf: AA]

Kemal Özdeş, kırmızı-siyahlı rakiplerinin mücadeleden net bir galibiyetle ayrıldığının altını çizdi.

"Buraya gelirken ligin son haftasında bir duruş sergilemek, son haftalardaki güçlü oyunu devam ettirmek önceliğimizdi. İlk yarıda çok üretken olamasak da istatistik anlamında öndeydik. 68. dakikaya kadar ikinci yarıda gol bulabilecek anlar yakaladık. 2. golü yedikten sonra yine geri dönmeye çalıştık ama 3. gol maçı bitirdi. Alanya'da alınan galibiyetin ardından mental anlamda rahatlama oldu. Bunun üzerine formda bir Beşiktaş'la oynamak ve 3 gün geçmeden Karagümrük'le oynamak ritmimizi bozdu. Aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüm. Bu yıl sıralama olarak hedefimizi gerçekleştiremedik. Kasımpaşa'nın hedefi hiçbir zaman ligde kalmak olmamalı. Benim dönemlerimde hiç böyle olmadı. Üreten, fark oluşturan bir takım olmak istiyoruz. Yasin bu sezonun kazancı oldu. Taylan ve Berat da aynı şekilde. Gelecek yıl kulübün vizyonuna uygun oyuncularla kalite sunmaya devam etmek istiyoruz. Umuyorum gelecek sezon doğru bir planlamayla iddialı bir Kasımpaşa olacak."

Özdeş, yeni sezon öncesinde transfer planlaması üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

"Çalışmalar yapılıyor. Henüz harita bitmedi ama taslak hazır. Kontratı biten iskelet bir kadro var. Bu oyuncularla görüştükten sonra ihtiyaç belirlenecek. İkinci yarıda kiralık oyuncular geldi, onlar gidecek. Kalmasını istediklerimiz var. İhtiyacımıza göre, kulübümüzün vizyonuna uygun oyuncuları almak istiyoruz. Umarım bunu gerçekleştiririz. Bu durum 10 güne netlik kazanır."