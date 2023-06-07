Sivas'ta kazanan çıkmadı

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Demir Grup Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk Yukatel Kayserispor, Uzodimma ile 18. dakikada eşitliği yakaladı. 1-1

İkinci yarıdan ise gol sesi gelmedi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sezonu 41; 3 puanı silinen Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise 47 puanla kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Leke James'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Charisis topun gelişine sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt topu iki hamlede kontrol etti.

GOL - 10. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi, Leke James'in vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde bulunan Caner Osmanpaşa ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 18. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı.

Sol kanattan Mane'nin pasında orta alanda topla buluşan Ramazan topu ceza alanına giren Uzodimma'ye verdi. Kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan Parlak'ın yerden sert şut çekti. Kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Leke James'in pasında sağ kanattan ceza alanına giren Robin Yalçın, topa sert vurdu. Top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.

82. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ahmed Musa, topa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pekkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Robin Yalçın, Emre Gökay (Dk. 54 Clinton N'Jie), Charisis, James (Dk. 69 Yatabare)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Ahmet Malatyalı), Uzodimma (Dk.89 Berat Eskin), Kemen, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan (Dk. 46 Thiam), Mane, İlhan Parlak (Dk. 85 Baran Ali Gezek)

Goller: Dk.10 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Uzodimma (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 51 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Rıza Çalımbay: Hiçbirimiz defans yapmadık, başka şeyle ilgilenmedik

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde geçen hafta oynadıkları Arabam.com Konyaspor maçının kırmızı-beyazlı takım açısından son derece önemli bir maç olduğunu anımsatarak, o maçı kazanarak ligde kalmayı garantilediklerini hatırlattı.

Çalımbay, Kayserispor karşısında da kazanmak için maça çıktıklarını aktardı.

"Kayserispor da kazanmak istiyordu. Hiçbirimiz defans yapmadık, başka şeyle ilgilenmedik. Maçı kazanmaya çalıştık, güzel bir lig maçı oldu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Çalımbay, ligde iddialarının olmamasına rağmen mükemmel bir şekilde mücadele ettiklerini ifade etti. Çalımbay, Bu sezonun Sivasspor adına zor geçen bir sezon olduğuna vurgu yaptı.

"Lig olsun, Avrupa kupası olsun, Türkiye kupası olsun bir yerlere kadar iyi geldik. Ama ligde sıkıntımız vardı ve bu sıkıntı tabii ki olabilirdi. 3-4 sezondur iyi giden bir takım, zaman zaman böyle tökezlemeler olabilir. Onu da atlattık ve şu an yolumuza devam ediyoruz."

Çalımbay, sözleşmesinin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Genç oyunculara şans verdiğini dile getiren Çalımbay, A takıma kazandırdıkları Emre Gökay'ın iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.

Çağdaş Atan: Teknik ekip olarak sezon başında gizli hedefimiz 54 puandı

Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor adına harika geçen bir sene olduğunu belirtti.

Atan, tüm futbolculara, personele ve ekibe teşekkür etti.

"Sezon içinde fırtınalar, çalkantılar, zorluklar yaşadık ama hep beraber birbirimize tutunarak, önemli oyuncularımızı kaybetmemize rağmen birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık."

"Gizli hedefimiz 54 puandı"

Atan, ligde 3 puanlarının silindiğini anımsattı.

"Oyuncu kaybettik, ligin finalini çok daha iyi yapabilirdik. Yani bizim aslında teknik ekip olarak sezon başında gizli hedefimiz 54 puandı ve 1,5 puan ortalamasıydı. Bugün 50 puanda kaldık, buda bundan önce oynadığımız 3 maçta aldığımız şanssız mağlubiyetlerden oldu."

[Fotoğraf: AA]

Atan, 54 puan veya daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduklarını vurguladı.

"Uzun zaman sonra Kayserispor güvenli bir şekilde ligi tamamladı. Bunun için bütün şehre, şehrin büyüklerine, bize destek olan herkese, yönetimimize, başkanımıza ve oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten zor ama güzel bir yıl oldu, şimdi başka hedefler, başka planlar, aramızdan ayrılan oyuncular var. Transfer tahtamızın açılmasıyla ilgili beklentimiz var. Açılmasından önemli olan ne zaman açılacağı, bir an önce açılıp kampa en azından yüzde 80 yüzde 90 hazır takımla gitmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bu sene tekrarladığımız, yakaladığımız başarı grafiğini seneye de tekrarlayabiliriz, bir tık da üzerine çıkabiliriz. Şimdiden bunun sözünü verebilirim."

Atan, bütün olumsuzluklara rağmen takıma sahip çıkan taraftarlara teşekkür etti.

Teknik direktör Atan, gelecek sezon da ligde üst sıralara tutunan bir Kayserispor izlettirmek istediklerini dile getirdi.

Atan, maçın ardından her iki kulüp başkanının da dostça açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Süper bir davranış sergilemişler. Mecnun başkan spor camiasında herkesin sevdiği, saygı duyduğu, benim her zaman çalışmak isteyeceğim başkanlardan bir tanesi. Önümüzdeki sezonda Sivasspor'a sonsuz başarılar diliyorum."

Transfer tahtası açılmazsa Kayserispor'un başında olmayacak

Atan, Kayserispor'un gelecek sezon transfer tahtasının açılmaması durumunda göreve devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine konuştu.

"Bunu başkanımızla konuştuğumuz için net söyleyebilirim. Hiçbir zaman Kayserispor taraftarına hayal satmadım. Transfer açılmadığı takdirde Kayserispor'un başında olmayacağımı, sezon sonunda eğer transfer açılmazsa sezon sonunda görevi bırakacağımı başkanımıza söyledim. Benim şu anki tek umudum transferin açılması ve bir an önce açılması."

Mecnun Otyakmaz: Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu

Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Otyakmaz, her iki takımın birbirini hiç incitmediğini aktardı.

"Bugünde güzel bir karşılaşma oldu. Ligin son haftası olmasına rağmen iki takım da gençlere fırsat vermekle birlikte maçı kazanmak için de gerekli mücadeleyi gösterdi."

Otyakmaz, bu sezon için tüm takımlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bu bizim için de Türk futbolu için de öyleydi. Dünya kupası ve sonrasında maalesef deprem. Zaten bay geçtiğimiz haftalar vardı, iki depremzede takımımızın vesilesiyle lige ara verildi. Depremde de 1 ay ara verildi, dolayısıyla inişli çıkışlı bir sezon oldu. Hepimiz için zor sezondu, hepimize geçmiş olsun. Kayserispor ile bundan sonra da dostluğumuz artarak devam edecek."

Otyakmaz, Sivasspor'un genel kurula gideceğiyle ilgili bir soru üzerine ise geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade etti.

Ali Çamlı: Majid, Attamah ve Emrah Başsan ile görüşmemiz devam ediyor

Yukatel Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son maçında kadim dostluğu uzun zamandır devam eden iki şehrin takımının karşı karşıya geldiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çamlı, dost ve kardeşçe biten bir karşılaşma olduğunu aktardı.

"Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın artık planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takımda iyi maç çıkardı."

Çamlı, saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı, ne de sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketinin olmadığını dile getirdı.

"Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivasspor'umuza da Kayserispor'umuza da yürekten başarı diliyorum."

"(Futbol) Ekonomisi çok ağırlaştı"

Çamlı, futbolu yönetmek adına zor bir süreç yaşandığını vurguladı.

"Sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı, onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olması lazım, bu çok değerli. Tek başına ne Mecnun başkan, ne de Ali Çamlı götürebilir. Bunu bütün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasın da hem Mecnun başkana, hem bana şehirlerimizin destek olacağını ümit ediyorum."

Çamlı, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili soruya yanıt verdi.

"Bernard Mensah ile Gavranoviç ile sözleşmemiz sona erdi. Majid ile Emrah Başsan ile görüşmemiz devam ediyor. Başka da süresi dolan sporcumuz yok. Mensah ile Gavranoviç kesin gitti, Attamah ve Emrah ile görüşmelerimiz devam ediyor.