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Spor
AA 07.06.2023 09:10

Milan kulübü idari direktör Paolo Maldini ile yolları ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, idari direktör Paolo Maldini'nin kulüpteki görevinin dün itibariyle son bulduğunu bildirdi.

Milan kulübü idari direktör Paolo Maldini ile yolları ayırdı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paolo Maldini’nin kulüpteki görevinin 5 Haziran 2023’te sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Milan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü ve özellikle 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yaptığı katkılardan ötürü Maldini’ye teşekkür edildi.

Maldini’nin uhdesindeki sorumlulukların, A takımı çalıştıran teknik direktörüyle yakın çalışacak bir ekibe aktarılacağı ifade edildi.

İtalyan basını, bir süredir Maldini ile kulübün sahibi Gerry Cardinale ile arasında anlaşmazlık olduğunu belirtiyordu. Cardinale'nin takımın bu sezonki performansından memnun olmadığı aktarılırken, Maldini'nin ise gelecek sezon için kadroya önemli takviyeler istediği dolayısıyla da ayrılığın kaçınılmaz hale geldiği yazılıyordu.

Basın, Milan'ın son açıklamasını da "Boşanma resmiyet kazandı" başlığıyla duyurdu.

Maldini ile beraber sportif direktör konumundaki Ricky Massara’nın da ayrılığa yakın olduğu kaydedildi.

Milan'ın efsane takım kaptanlarından olan ve aralıksız kırmızı siyahlı formayı giydiği 1984-2009 döneminde 7 İtalya Serie A, 5 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Süper Kupası kazanan Paolo Maldini, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan 9 yıl sonra 2018'de Milan'a idari direktör olarak dönmüştü.

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