Başakşehir üç puanı üç golle aldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir sevindi.

Trabzonspor'u 3-1'lik skorla deviren İstanbul ekibi, sezonu galibiyetle kapattı.

Başakşehir'in galibiyet gollerini 34. dakikada Deniz Türüç, 48. dakikada kendi kalesine Eren Elmalı ile 79. dakikada Lucas Lima kaydetti.

Trabzonspor'un tek sayısı ise 62. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir Spor Toto Süper Lig'de sezonu 62, Trabzonspor ise 57 puanla tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk tehlikeyi 6. dakikada konuk Trabzonspor yarattı. Savunmanın hatasını değerlendirip orta alanda topu kapan Visca'nın sağ kenardan ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

GOL - 34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.

54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

GOL - 62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

GOL - 79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba (Dk. 66 Shaocong), Duarte, Lima, Biglia (Dk. 86 Batuhan Çelik), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 76 Karzev), Januzaj (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Figueiredo (Dk. 66 Serdar Gürler), Keny

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 86 Engin Yıldırım), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Larsen), Bardhi, Emirhan Zaman (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Visca (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Arif Boşluk, Umut Bozok

Goller: Dk. 34 Deniz Türüç, Dk. 48 Eren Elmalı (Kendi kalesine), Dk. 79 Lima (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Visca (Trabzonspor)

Emre Belözoğlu: İnşallah 11 Haziran'da sezonu kupayla kapatmak istiyoruz

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen toplantıda konuşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonun son maçını oynadıklarını belirterek, geçen sezonu 64 puanla, bu sezonu da 62 puanla bitirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İyi başladık iyi bitirdik diye düşünüyorum"

Belözoğlu, geçen sezona göre iki tane daha az maç yaptıklarını ve ortalama olarak lig adına bunun kötü olmadığını da aktardı.

"Ama bizim için, sezonun gerisine baktığımızda, bir 10 puan daha toplayacağımız performans sergileyebilirdik. Yine de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 11 Haziran'da sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Dünya Kupası üstüne, ne yazık ki deprem felaketi bizim de adımıza kolay motive olamadığımız süreçlerdi. Yine de iyi başladık iyi bitirdik diye düşünüyorum. Kulübü gerek Avrupa'da temsil ettik gerek kupada finale kaldık. Emeği olanlara teşekkür ediyoruz."

Belözoğlu, Fenerbahçe ile çıkacakları kupa mücadelesi hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt verdi.

"Geçmişten baktığınızda bir geleneği var bu kulübün. Yüzde 90 oranında Avrupa kupalarına katıldı. Bu sene Avrupa'da kulüp kariyerinin en iyi sezonlarından biri. Bundan dolayı mutluyum. Müzede bir lig kupamız var inşallah bizimle de Türkiye Kupası da olsun istiyorum. Benim adıma kolay bir maç olmayacak. Ama Avrupa'ya vesile olsun istiyorum. Zor bir maç. Finaller her zaman zordur. İyi motive olanın, iyi hazırlananın bir adım önde olduğu maçlardır. Kupayı kazanan takım olmak istiyoruz."

Nenad Bjelica: Takımımı gösterdikleri iyi mücadele ve oyundan dolayı kutlarım

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, rakibini tebrik etti.

"Kendi takımımı da gösterdikleri iyi mücadele ve oyundan dolayı kutlarım. Bugün buraya 13 eksikle geldik ve maçın genelini düşündüğünüzde, atılan üçüncü gole, 85. dakikaya kadar iki tarafa da gidebilecek, açık bir maç vardı. Belki berabere bitebilirdi, belki kazanma şansımız olabilirdi. Ama rakibimiz daha iyi bir bitiricilik gösterdi. Onlar pozisyonları daha iyi değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Ama takımım gayet iyi bir oyun gösterdiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Maça 4 tane genç oyuncuyla çıktık. Aslında Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz de değerlendirebilseydik maçı berabere ya da kazanarak bitirebilirdik."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik"

Bjelica, bir sonraki sezon için düşüncesi ve taraftara ne vadettiği sorusuna cevap verdi.

"Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi, gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Genel itibariyle bu kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl itibariye bu takımdan söz edileceğini düşünüyorum."

Taraftarların maçın sonuna kadar inanılmaz destek verdiklerini ve en iyi 11'i sahaya sürmeye çalıştıklarını aktaran Bjelica, taraftarların bu gençleri gördüklerini ve fikir sahibi olduklarını kaydetti.

Nenad Bjelica, Türkiye'de yaşadığı tecrübelerden de bahsetti.

"Geldiğimiz süreçte ligi tanıma, takımları, rakiplerimizi, ambiyansı tanıma fırsatı bulduk. İhtiyaçlarımızı gördük. Neler yapmamız gerektiğini gördük. Haziranda gelsek belki göremeyecek, zaman kaybedecektik. Bizim adımıza önemli bir fırsat bence. Geldiğimden itibaren onlardan neler beklediğimi, onların benden neler beklediğini oyuncularım iyi anladı, beni tanıdılar diye düşünüyorum. Neler beklediğimi daha iyi biliyorlar. Bir buçuk aylık süreçte bunları söyleyebilirim. Bu sezon 8 maç yaptık ama önümüzdeki sezon daha çok maç yapıp kazanma fırsatı yakalayacağız."

Deniz Türüç: Fenerbahçe'yi seviyorum

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir'de bir gol atan Deniz Türüç, maçla ilgili değerlendirmeyi yaptı.

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bir tek bu maç değil, Ankaragücü maçından başlayan bir seri vardı kupa maçında. Onları elemek, Adana Demirspor’u deplasmanda yenmek, ki bu sene çok güçlüler, taraftarıyla birlikte çok güçlü kadroları var. Aynısı Trabzonspor için de geçerli. İyi bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Ligi beşinci bitirdik, kupada final oynuyoruz. Üç önemli kriter var bence, son 16'ya kaldığımız Avrupa, ülkemize aldığımız puanlar, kupa finali ve ilk beşte bitirmemiz. Bizim adımıza zor, yıpratan bir sezon oldu. Sonu daha gelmedi, ligde geldi ama finalimiz var. Ligde sonunu iyi getirdiğimiz için mutluyuz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Kazanmaya gideceğiz"

Başarılı orta saha, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları hatırlatıldı.

"Fenerbahçe'yi seviyorum. Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan bir tanesi Fenerbahçe'dir. Ama o sayfa kapandı. Finalde inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanmamız lazım. Başakşehir her sene Avrupa için oynuyor. Bu sene de öyle bir sene olmasını diliyoruz. Kazanmaya gideceğiz."

Deniz Türüç, rakibin oyunundan çok kendi oyunlarının daha önemli olduğuna dikkat çekti.

"Günümüzde olduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip, bu hafta kazandığımız gibi, geçen hafta kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, finalde inşallah kazanacağız."