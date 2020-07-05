Haber Giriş: Kaynak: AA
Manchester City deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu.
Manchester ekibi, ligin 33. hafta karşılaşmasında St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Che Adams'ın 16. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Southampton puanını 43'e çıkarırken lig ikincisi Manchester City 66 puanda kaldı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Manchester City SouthamptonSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 23:35
Sıradaki Haber
Galatasaray ve Trabzonspor'da 3 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz