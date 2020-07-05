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Liverpool evinde Aston Villa'yı yendi
İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Liverpool, Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 71. dakikada ve Curtis Jones'un 89. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool ekibi puanını 89'a çıkarırken, kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa 27 puanda kaldı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Liverpool Aston VillaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 20:38
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