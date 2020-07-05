Büyükşehir Belediye Erzurumspor Giresun'da kazandı
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıda attığı gollerle Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Konuk takım Erzurumspor ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Erzurumspor'un golleri 3. dakikada Jugurtha Hamroun ve 41. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.
Geçen hafta Adana Demirspor'a yenilen Erzurumspor bu hafta aldığı galibiyetle 56 puana yükselip zirve takibini sürdürdü. Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor 44 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynana maçta Erzurumspor rakibini yine aynı skorla mağlup etmişti.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mete Kalkavan, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan
Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim (Dk. 59 Berkan Yıldırım), Mehmet Taş, Murat Akça, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Milinkovic (Dk. 69 Tanase), Renan Foguinho, Del Valle, Veysel Karani Ünal (Dk. 84 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 69 Özgür Can Özcan)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Obertan, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Aykut Demir), Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 66 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, Scuk, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 3 Hamroun, Dk. 41 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Murat Akça, Dk. 74 Numan Çürüksu, Dk. 83 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 62 Hamroun, Dk. 90 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)