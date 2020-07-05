Lider Hatayspor 3 puanı uzatmada aldı
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, uzatmada attığı golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip uzatma bölümünde attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Hatayspor'un golü 90+4'te Soner Örnek'ten geldi.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Keçiörengücü ise 44 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maçı Hatayspor yine aynı skorla kazanmıştı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 89 Soner Örnek), Rayane (Dk. 68 Rahman Buğra Çağıran), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 60 Caner Hüseyin Bağ), Alican Özfesli (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mesut Çaytemel, Qualı (Dk. 60 Barbosa), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 63 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 78 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone (Dk. 77 Bokila), Mendy (Dk. 70 Cem Ekinci), Samet Akaydın, Diabang, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Alican Özfesli, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 36 Mendy, Dk. 61 Kone (Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Murat Akyüz (Antrenör) (Hatayspor)