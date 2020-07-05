Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi.

Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.