Haber Giriş: Kaynak: İHA
Zorbay Küçük 6 yok
[Fotoğraf: İHA]
Hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı 6 ay maç yönetemeyecek.
Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük, talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu mücadelede sakatlık geçirdi.
Zorbay Küçük'ün sakatlığının ciddi olduğu ve bu sakatlıktan dolayı da 6 ay maç yönetemeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF 2. Lig'de de 1 olmak üzere 18 müsabakada görev aldı.
Etiketler: Hakem Zorbay KüçükSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:25
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