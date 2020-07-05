Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde "Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü On-line Yarışı" gerçekleştirilecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) ile koordineli bir şekilde düzenlenecek ve atıcılık alt branşı üzerinden yapılacak çevrim içi müsabaka, modern pentatlon lisansına sahip tüm yaş gruplarına açık olacak. Organizasyon "15 yaş altı", "22 yaş altı", "40 yaş altı" ve "masterlar" olmak üzere dört kategoride yapılacak.

Kategorilerinde birinciliğe ulaşanlar, "UIPM Online Grand Final" yarışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenecek yarışa yönelik açıklamalarda bulundu.

"Türkiye demokrasi tarihine milletin yazdığı bir destan olarak geçen 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale Zaferi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi esareti kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün olan Türk milletinin bir zaferidir. 15 Temmuz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların demokrasiye bağlı halkımız tarafından bozguna uğratıldığı gündür ve gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken bir demokrasi zaferinin adıdır. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu olarak düzenleyeceğimiz yarışmayı da 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı yapılan vatan savunmasında bir duruş sergileyen milletimize ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimize atfediyoruz. Bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ettiğimiz tüm şehitlerimizi düzenleyeceğimiz yarışmayla ölümsüzleştirmek de en büyük görevimiz."