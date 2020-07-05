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Kayserispor'da koronavirüste rastlanmadı
Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.
Etiketler: Hes Kablo Kayserispor koronavirüs testiSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 19:10
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