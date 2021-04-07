Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015 yazından bu yana Manchester City forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonu sonunda bitecek kontratını 2 yıl uzattı.

City formasıyla çıktığı 255 maçta 65 gol atan De Bruyne, bu süre zarfında 2 Premier Lig, bir İngiltere Federasyon Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı milli futbolcu, 2019-2020 sezonundaki performansıyla Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.