Galatasaray'da son maçlarda yenilen goller ve verilen pozisyonlar, teknik direktör Fatih Terim'i yeni arayışlara yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı, savunma düzenini değiştirmeyi planlıyor. Terim, antrenmanlarda 3'lü savunma üzerinde duruyor. Oyuncular sisteme uyum sağlarsa Fatih Karagümrük maçına bu formatla çıkılacak.

Terim savunma hattında Marcao, Luyindama ve Donk’u denedi. Yedlin ve Emre Taşdemir ise orta sahada kanatlarda görev alabilir.

Deneyimli teknik adam, 3’lü savunmanın önünde kalabalık bir orta saha düzeni kurgulamayı düşünüyor.

Taylan ve Emre Kılıç'tan haber bekleniyor

Galatasaray’da yeni oyun sisteminde en uçta yine tek forvet olacak. Fatih Terim'in, iki maçta denediği ve sonuç alamadığı çift forvetli sistemle maça başlamayı düşünmüyor.

Bu arada Galatasaray'da, milli takım dönüşü koronavirüs testleri pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı’nın karantina sürelerinin dolması bekleniyor.

İzolasyon süreci sonrasında testleri negatif çıkarsa 2 futbolcunun cumartesi günü kadroda olabilecek. Kerem Aktürkoğlu da sakatlığını atlattı. Genç futbolcu, takımla çalışmalara başladı.