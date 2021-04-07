Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden'ın MR'ı çekildi.

Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumu, 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek.

Kadrosunda Harden'ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.