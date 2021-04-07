Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
James Harden 10 gün dinlendirilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden'ın MR'ı çekildi.
Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumu, 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek.
Kadrosunda Harden'ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.
Etiketler: NBA
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