Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru yaşamını yitirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, Nijeryalı oyuncu ve ailesi için başsağlığı mesajı paylaştı.
"Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."
Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 7, 2021
Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/4leJwTopSg
Etiketler: Galatasaray
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