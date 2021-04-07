Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, Nijeryalı oyuncu ve ailesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

"Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."