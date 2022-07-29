Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Magomed Ozdoev Fatih Karagümrük'te
[Fotoğraf: F. Karagümrük]
VavaCars Fatih Karagümrük, Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunan Magomed Ozdoev, son 5 sezonu Zenit'te geçirdi. Magomed Ozdoev, Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'da da forma giydi.
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri Süper Lig
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