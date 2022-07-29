Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Jules Kounde'nin bonservis bedeli konusunda Sevilla ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransız stoper, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İspanyol basınına göre Barcelona, bu transfer için Sevilla'ya 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Kounde'yle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fransa Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Kounde, 2019 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Sevilla'da ise 133 karşılaşmada 9 gole imza attı.