Haberde, Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin de Demokratik Kongolu oyuncunun transferine sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki stoper için 15 milyon euro istediği dile getirildi.

Luyindama'nın, geçtiğimiz Kasım ayında ülkesinin milli takımı ile çıktığı maçta çapraz bağı kopmuştu.

Demokratik Kongolu oyuncu, uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Diğer yandan seyircisiz maçlarda maket taraftar uygulamasını hayata sokan Galatasaray, efsanelerini de unutmadı.

"Sensiz Olmaz" sloganı ile seyircisiz oynanacak olan karşılaşmalarda taraftarlarının yanında olmasını sağlayacak yönetim, sarı kırmızılı camianın önemli isimlerine koltuklarda yer verecek.

Ali Sami Yen, Özhan Canaydın, Ali Tanrıyar, Metin Oktay, Gündüz Kılıç, Jupp Derwall ve Alparslan Dikmen'in maketleri iç sahada oynanacak 3 karşılaşmada tribünde olacak.