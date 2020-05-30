Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılı kulübün yüksek maaşından dolayı elden çıkarmayı düşündüğü futbolcuların başında Faslı oyuncu geliyor.

30 yaşındaki 10 numara, Galatasaray'dan yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor.

Sarı kırmızılılar, gelecek sene sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyu para kazanmadan bırakmak istemiyor.

Faslı oyuncu için Arap yarımadasından iki kulüp Galatasaray'ın kapısını çaldı. Belhanda için iki Katar kulübünün de 8 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde Galatasaray'ın en az 10 milyon euro talep edeceği öne sürüldü.

Sarı Kırmızılı ekip, Belhanda'yı 3 sezon önce Dinamo Kiev'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.